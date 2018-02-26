Сколько получает киберспортсмен?
В Перми завершился Молодежный форум. В течение двух дней студенты и не только говорили об инновациях, киберспорте и современных медиа.
Тема лекции - «Развитие мультигейминговой киберспортивной организации» - понятна не каждому. Но Павел Старцев здесь как рыба в воде. Педуниверситет направил студента, чтобы в перспективе получить свою киберсборную. Такие уже есть в Пермском классическом.
Павел Старцев, студент ПГГПУ: "Мои ожидания конкретно - помощь, понимание, куда дальше идти, к кому обратиться, если в жизни возникают проблемы. Интересно".
«Киберспорт» - одно из трёх направлений Молодёжного форума «Пермский период». По оценкам специалистов, в Прикамье киберспорт только зарождается, но есть куда стремиться.
Вячеслав Белобородов, киберспортсмен (г.Нытва): "Как рассказывает сейчас эксперт на сцене, средняя зарплата киберспортсмена от 15 тысяч долларов в месяц".
Ещё одно направление работы форума - новые медиа. Специальным гостем стал главред информагентства URA.RU. Михаил Вьюгин прочёл лекцию - как писать интересно и создавать читаемые тексты.
Михаил Вьюгин, главный редактор информационного агентства «URA.RU»: "Не знаю ни одного примера классического СМИ, которое было бы успешным в ВКонтакте, Фейсбуке, на Ютубе. Мы с вами уверены, что таким образом не потеряем аудиторию, широкую, которая растет в информационной среде, где нас нет ни в каком виде".
С инициативой провести Молодёжный форум губернатор Максим Решетников выступил в сентябре 2017-го, тогда площадки посетили 3 тысячи молодых людей со всего края. Каждый раз организаторы намерены создавать новые направления и быть, что называется, в тренде. Сегодня таким направлением стали инновации.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это та сфера, где должно быть движение, должна быть постоянно свежая кровь, свежие идеи, и это именно вы".
К следующему форуму Павел Старцев намерен создать свою киберсборную и прийти сюда большой компанией.
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