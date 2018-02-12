Раиса Кассина: «Об учебе забывать не надо!»

Министр образования Раиса Кассина в своем инстаграм-аккаунте отреагировала на стихийный флешмоб прикамских школьников. В комментариях к публикациям губернатора Максима Решетникова в соцсетях они размещали просьбы приостановить учебный процесс и объявить карантин. Раиса Кассина напомнила, что решение о карантине принимает не губернатор, а Роспотребнадзор - и строго на основе мониторинга заболевших. «Не знаю, договаривались ли заранее или это коллективное мышление наших школьников, но сработали дружно. Заставили посмеяться не только местных чиновников, но и федеральных», - написала министр на своей страничке.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Ребята, вы ведь только недавно вернулись с зимних каникул, осталось ещё совсем немного до летних. Понимаю, всегда хочется отдохнуть и полениться, но и об учебе забывать не надо. У кого-то впереди контрольные, экзамены, а значит, нужно готовиться».