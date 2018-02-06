Играешь в футбол - учи немецкий, и наоборот. В интерактивном зале Пермской краевой библиотеки имени Горького открылась выставка плакатов "Один мяч - тысячи историй. Футбол в Германии". Выставка проходит в рамках проекта Гёте-Института "Стань чемпионом с немецким!". Его патронирует тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв. Время для проведения выставки выбрано неслучайно. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 знакомство с культурой сильнейшей футбольной страны уже произошло в 10 городах России, на очереди ещё 17. Экскурсии, как на русском, так и на немецком языках, поручили волонтёрам. В Перми это студенты немецкой кафедры педагогического университета. Будущие учителя разработали интерактивную программу с языковыми играми на футбольную тематику, упражнения на концентрацию внимания, и даже игры с мячом. Такой познавательный досуг будет доступен школьникам с февраля по апрель.

Катерина, волонтёр: "О чём будет идти речь - во-первых, об истории футбола в Германии. О значимых победах, о звёздах. О клубах немецких, также о женском футболе. И, несомненно, о роли футбола в Германии и его значении в немецком обществе".

Ориентируясь на возрастной контингент посетителей выставки, организаторы объявили конкурс селфи. Для участия в нём нужно разместить фото с плакатами в своём Инстаграме с соответствующим хэштэгом до 10 марта. Непосредственно о футболе много рассказали приглашённые хэдлайнеры футбола пермского - игроки «Амкара» и «Звезды-2005». В частности, развенчали миф о непобедимости «немецкой машины». Подтверждение тому очные встречи пермских звёздочек с тактически обученными представительницами Бундеслиги. Пермячки выиграли Франкфурт 1:0 в 1/8 теперь уже несуществующего Кубка УЕФА. Затем, уже в Лиге Чемпионов, дважды играли с Дуйсбургом, в том числе в финале.