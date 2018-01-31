Не пускают в детский сад: Проба Манту стала причиной раздора

Профилактика туберкулеза может стать причиной серьезного раздора между родителями и педагогами. Ни много, ни мало – о похищении своего ребенка сотрудниками детского сада заявила одна из пермских мам. Те в свою очередь говорят о вынужденной изоляции. Ребенок не прошел тест на реакцию Манту. На сегодня в противостоянии уже участвуют чиновники от образования, полиция, врачи.

Место для встречи Любовь Костикова выбрала по типу нейтральная территория, так как дома, по её словам, все болеют. Все - это трое детей. 2, 4 и 12 лет. Средний в прошлом году пошёл в детский сад. Но из-за отсутствия справки от фтизиатра - специалиста, который занимается диагностикой туберкулеза и его лечением, родителю предложили отвести ребенка домой и не приходить без соответствующего заключения.

Любовь Костикова: " Чем они это поясняют, отсутствием каких-то справок, которые от меня требуют. Если они как администрация сада считают, что я должна им принести ту же справку от фтизиатра или ещё какие-то бумажки, то давайте это решать в правовом русле. Не такими способами и методами, которыми они воспользовались..."

Сразу после конфликта Любовь Костикова на своей странице в социальной сети опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, что работает она в этом же садике воспитателем и теперь не знает, что будет дальше. А также, что ее ребенка ... похитили.

Садик №210 на улице Карпинского. На сайте учреждения сообщается, что здесь 16 групп. Почти 500 детей. Не пустить на порог ребенка могут - если он болеет, и если у него отсутствует справка. Этот факт для многих родителей само собой разумеющийся.

В детском саду пояснили: всё, что требовалось от мамы - это принести нужную справку, а ребенка изолировали, только ради здоровья других малышей.

Лариса Суслова, заведующая детским садом №210 г. Перми: "Мама могла заглянуть в кабинет, удостовериться в его безопасности. А своих детей из группы, в которой она работает, могла оставить с младшим воспитателем".

Интересно, что в начале прошлого года Любовь Костикова столкнулась с подобной проблемой, но только уже её старшего сына не пускали в школу из-за отсутствия пробы Манту.

Александр Шурыгин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ПГМУ им. Вагнера: "Для «отказников» альтернативный вариант - это взятие крови из вены ребенка и применение коммерческого теста. Как вариант для тех, кто не хочет ни то, ни другое, ни третье - это рентгенография органов грудной клетки".

Чтобы (в переносном смысле) не разводить детский сад, в дошкольном учреждении надеются всё-таки прийти к компромиссу. Любовь Костикова тоже вроде не против. А дети... Они просто хотят оставаться детьми.