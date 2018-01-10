Триумф МusicAeterna
Шестая симфония Чайковского в исполнении Теодора Курентзиса и МusicAeterna продолжает покорять сердца музыкальных критиков по всему миру. Один из известнейших еженедельных журналов Германии Der Spiegel назвал запись симфонии лучшим диском 2017 года.
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