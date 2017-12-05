«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

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ТЭФИ

В Тюмени распределили 20 наград национальной телевизионной премии «ТЭФИ». Сразу два «Орфея» заняли свое заслуженное место среди наград ГТРК «Пермь».

В руках - бронзовый «Орфей», за спиной - бессонные ночи работы над программами, в телекомпании - преданные болельщики.

Статуэтку работы Эрнста Неизвестного получили 20 из 60 финалистов конкурса со всей страны. Пермяки дважды выходили на сцену: в номинации «Информационно-развлекательная программа» победила программа «Пульс города», лауреатом премии ТЭФИ стало также реалити-шоу «Завод». Почётное место для двух «Орфеев» уже готово.

Валерий Сергеев, директор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь», уверен: "Вся эта талантливая группа очень быстро учится. Через споры, через мозговые атаки она находит творческое единство. Телевидение - это не удел одного. Невозможно создать классный проект, если не будет заряжен на творческий успех каждый".

В большой студии ГТРК «Пермь» записывают десятки программ различной тематики. Но зачастую декорациями становятся городские улицы, природные уголки - как любимая всеми Кама - и даже производственные площадки с мировыми именами.

Масштабные съёмки реалити-шоу «Завод» проходили непосредственно на производстве березниковского «Азота», который является частью холдинга «Уралхим». 16 молодых людей боролись за реальные должности, победители получили работу.

Екатерина Вожегова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью: "Этот проект не просто развлекательная программа, это проект, который важен и нужен для развития Пермского края, чтобы молодёжь сегодня, которой так модно идти в бизнес, знали и понимали, что такое производство".

Интервью уже на перроне Перми-2. Радость разделяют даже незнакомые люди, которые от фото с «Орфеем» удержаться не смогли. Но если для них - это случайная удача, для сотрудников нашей компании это еще и стимул идти дальше.

Марина Пантелеева, главный продюсер ГТРК «Пермь»: "Удовлетворение всей той работой, которая закончилась 31 декабря 2016 года. Мы уже знаем, что будем отправлять за 2017-й, мы хотим ещё двойняшек".

Обе статуэтки уже обрели своё место – более 15 килограммов успеха пермских телевизионщиков.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 05.12.2017 в 09:44 в рубрике - Вести Пермь

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