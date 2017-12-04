Пермь вошла в десятку перспективных мегаполисов России. Рейтинг опубликован в издании «Эксперт онлайн». Исследователи оценивали статистику социально-экономического развития 21 города, население которых свыше 600 тысяч жителей. В то же время проводился социологический опрос «народный рейтинг». Здесь краевая столица заняла 15-16-е место. 61% опрошенных ответили, что им нравится жить в Перми. В статистическом рейтинге «Индекс городского развития» Пермь заняла 7 место. По итогам двух рейтингов Пермь заняла 8 строчку и вошла в десятку самых перспективных мегаполисов России наряду с Красноярском, Новосибирском, Тюменью, Екатеринбургом и другими городами.

Роман Попов, заместитель директора направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города»: «За последние годы у города появился солидный опыт реформ и новаций. Это и попытка обновить имидж при бывшем губернаторе Олеге Чиркунове и опыт социально-культурных проектов Марата Гельмана. Тогда о Перми остальная Россия, по большому счету, впервые услышала. Потом наступил застой, но высокие ожидания у жителей остались. Это объясняет невысокий народный рейтинг, хотя и без специфических экспериментов Пермь остается мощным культурным центром страны, с писателем Алексеем Ивановым и дирижером Теодором Курентзисом, и продолжает притягивать финансовые и промышленные ресурсы».