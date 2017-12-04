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Пермь вошла в десятку перспективных мегаполисов России

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Пермь вошла в десятку перспективных мегаполисов России. Рейтинг опубликован в издании «Эксперт онлайн». Исследователи оценивали статистику социально-экономического развития 21 города, население которых свыше 600 тысяч жителей. В то же время проводился социологический опрос «народный рейтинг». Здесь краевая столица заняла 15-16-е место. 61% опрошенных ответили, что им нравится жить в Перми. В статистическом рейтинге «Индекс городского развития» Пермь заняла 7 место. По итогам двух рейтингов Пермь заняла 8 строчку и вошла в десятку самых перспективных мегаполисов России наряду с Красноярском, Новосибирском, Тюменью, Екатеринбургом и другими городами.

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Роман Попов, заместитель директора направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города»: «За последние годы у города появился солидный опыт реформ и новаций. Это и попытка обновить имидж при бывшем губернаторе Олеге Чиркунове и опыт социально-культурных проектов Марата Гельмана. Тогда о Перми остальная Россия, по большому счету, впервые услышала. Потом наступил застой, но высокие ожидания у жителей остались. Это объясняет невысокий народный рейтинг, хотя и без специфических экспериментов Пермь остается мощным культурным центром страны, с писателем Алексеем Ивановым и дирижером Теодором Курентзисом, и продолжает притягивать финансовые и промышленные ресурсы».

Метки: в Перми, В России, Экономика

Опубликовано: 04.12.2017 в 11:46 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми наградили победителей чемпионата профессионального мастерства

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