Просто 7%
Сбербанк презентовал новогодние подарки. Ближайшие полтора месяца до 31 декабря 2017 года здесь действуют два новых вклада. Для удобства клиентов их назвали "Просто 7%" и "Просто 6,5%". Минимальные суммы вкладов - 100 тысяч рублей, начисление процентов производится в конце срока. Вклад с максимальной ставкой 7% можно оформить в интернет-банке или в мобильном приложение «Сбербанк Онлайн».
Наталья Соколова, заместитель Управляющего Пермским отделением Сбербанка: "Срок открытия вклада - 5 месяцев, вклад простой, удобный и прозрачный".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяк выбросил собаку с балкона
В Перми открыли дорогу до нового терминала аэропорта
Пермские рукопашники отличились на Чемпионате ПФО
В Перми состоялся «Тёплый забег»
Вести Спорт. Пермь
Новый год не за горами
Телемедицина побеждает расстояния
Суровая красота: Как 3700 гаек стали Венерой
Неделя за 159 секунд
В шаге от победы: ГТРК «Пермь» борется за премии «ТЭФИ Регион»
Добавить комментарий: