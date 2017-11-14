Сбербанк презентовал новогодние подарки. Ближайшие полтора месяца до 31 декабря 2017 года здесь действуют два новых вклада. Для удобства клиентов их назвали "Просто 7%" и "Просто 6,5%". Минимальные суммы вкладов - 100 тысяч рублей, начисление процентов производится в конце срока. Вклад с максимальной ставкой 7% можно оформить в интернет-банке или в мобильном приложение «Сбербанк Онлайн».

Наталья Соколова, заместитель Управляющего Пермским отделением Сбербанка: "Срок открытия вклада - 5 месяцев, вклад простой, удобный и прозрачный".