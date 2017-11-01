«Мир без границ»: давайте жить дружно

В Перми прошел форум волонтеров школьных служб примирения. Основная тема – межнациональные отношения.

Примеряя башкирскую тюбетейку, студенты из Сенегала произносят простые слова на незнакомом им пока языке - салам, кешер. Взамен гости из Африки обещают научить пермяков плести косички и играть на барабанах.

Такой кулинарный, лингвистический, и в целом культурный обмен опытом стал возможен на Третьем открытом форуме волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ». В этом году главной темой стал «Пермский край от Европы до Азии».

Один из способов окунуться в культуру другого народа - изучить его национальный костюм.

По традиции, организатором форума выступил департамент образования администрации Перми и подведомственный ему центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Светлана Козырева, директор «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми: "Мир, согласие, бесконфликтное общение - это, мне кажется, самые главные составляющие человеческой жизни, о которых всегда должны не забывать и всегда должны говорить".

Так, например, в пермских школах волонтеры мирят учеников младшей школы.

Форум не случайно проходит именно в классическом университете - среди студентов всегда было много представителей самых разных культур.

Сергей Михайлов, проректор по учебной работе ПГНИУ: "Важно, чтобы наши дети и дети тех людей, которые приезжают к нам в край, были бы дружны, чтобы они воспитывались в одинаковых условиях".

И этих целей действительно удается достичь. Взять хотя бы взаимопонимание, которое сегодня царило на форуме.