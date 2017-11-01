«Мир без границ»: давайте жить дружно
В Перми прошел форум волонтеров школьных служб примирения. Основная тема – межнациональные отношения.
Примеряя башкирскую тюбетейку, студенты из Сенегала произносят простые слова на незнакомом им пока языке - салам, кешер. Взамен гости из Африки обещают научить пермяков плести косички и играть на барабанах.
Такой кулинарный, лингвистический, и в целом культурный обмен опытом стал возможен на Третьем открытом форуме волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ». В этом году главной темой стал «Пермский край от Европы до Азии».
Один из способов окунуться в культуру другого народа - изучить его национальный костюм.
По традиции, организатором форума выступил департамент образования администрации Перми и подведомственный ему центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Светлана Козырева, директор «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми: "Мир, согласие, бесконфликтное общение - это, мне кажется, самые главные составляющие человеческой жизни, о которых всегда должны не забывать и всегда должны говорить".
Так, например, в пермских школах волонтеры мирят учеников младшей школы.
Форум не случайно проходит именно в классическом университете - среди студентов всегда было много представителей самых разных культур.
Сергей Михайлов, проректор по учебной работе ПГНИУ: "Важно, чтобы наши дети и дети тех людей, которые приезжают к нам в край, были бы дружны, чтобы они воспитывались в одинаковых условиях".
И этих целей действительно удается достичь. Взять хотя бы взаимопонимание, которое сегодня царило на форуме.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки напишут этнографический диктант
Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад
В Перми вводится система пересадок на электротранспорте
Виновники ДТП с места аварии скрылись
В Перми бетономешалка провалилась в овраг
Дело девочки-модели: следователи направят запрос в Китай
Пермь принимает игры Уральского танкового турнира
«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес
Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении
В Прикамье обсудили развитие IT-кластера
Добавить комментарий: