Мастера огненного шва собрались в Перми
В Перми открывается Пермский сварочный форум - площадка для демонстрации передовых разработок в области производства, оборудования, технологий и обучения специалистов. Конкурсы специалистов - самая зрелищная часть форума. На прямой связи со студией Мария Печенова.
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