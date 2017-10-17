Неизвестный пермский художник создал очередной экологический арт-объект. Как и прежде, его работы посвящены разливам нефти и борьбе за пропитание. С помощью трафаретов он наносит на стены черно-белые изображения животных. Каждый арт-объект посвящен определенной экологической проблеме. В этот раз арт-объект появился на улице Пермская. Ffchw, именно так подписывается стрит-арт художник в социальной сети инстаграм, изобразил человека с головой медведя, держащего в руках рыбу. Работа называется «Остановите разливы нефти». Следующая работа появится недалеко от пересечения улиц Луначарского и 25-го Октября. Художник не раскрывает, что именно будет изображено, но говорит, что это будет арт-объект на социально значимую тему.