«Остановите разливы нефти»
Неизвестный пермский художник создал очередной экологический арт-объект. Как и прежде, его работы посвящены разливам нефти и борьбе за пропитание. С помощью трафаретов он наносит на стены черно-белые изображения животных. Каждый арт-объект посвящен определенной экологической проблеме. В этот раз арт-объект появился на улице Пермская. Ffchw, именно так подписывается стрит-арт художник в социальной сети инстаграм, изобразил человека с головой медведя, держащего в руках рыбу. Работа называется «Остановите разливы нефти». Следующая работа появится недалеко от пересечения улиц Луначарского и 25-го Октября. Художник не раскрывает, что именно будет изображено, но говорит, что это будет арт-объект на социально значимую тему.
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