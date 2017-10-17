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Пермь. Вести Спорт
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- В Йошкар-Оле продолжается второй этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. Пермяки Татьяна Лыйрова и Максим Селькин заняли второе место среди спортивных пар.
- Гандбольная команда "Пермские медведи" в матче чемпионата страны суперлиги обыграла у себя дома краснодарский СКИФ - с трудовым счётом 32:31. После третьей победы в активе "медведей" стало шесть очков и в турнирной таблице первенства они находятся на шестом месте.
- Прикамье посетил Энцио Гамба, в Краснокамске олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по борьбе дзюдо провёл семинар для наставников Приволжского федерального округа. Цель - поднять уровень знаний у тренеров, мастерство - у спортсменов и престиж сборной России в целом.
- Окрылённые двумя победами в домашнем туре, хоккеисты «Молота-Прикамья» отправятся в выездное турне. Серия начнётся с битвы с прямым конкурентом за места в таблице «Сарыаркой» из Караганды. Следующими соперниками по очереди будут 18 октября Усть-Каменогорское «Торпедо» и 20 октября - тюменский «Рубин».
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