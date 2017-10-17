Вишерский лось «засветился» в национальном фотоконкурсе

Лось из прикамского заповедника «Вишерский» участвует в национальном конкурсе «Фотоловушка-2017». Голосование продлится до 25 декабря. Сотрудники заповедника направили на конкурс 27-секундное видео с лосем, который ест траву около реки Неолс. Если ролик займет первое место, заповедник получит антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения. Кроме прикамского зверя в номинации «Копытные» представлены более 20 животных. Например, одинокий козерог в горах Алтая, молодые лосята и семейство кабанов. Победителей назовут 29 декабря.