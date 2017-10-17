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Пермяки проголосуют за дороги, нуждающиеся в ремонте
Пермяки могут проголосовать за дороги, которые отремонтируют в следующем году. Финансирование на реконструкцию объектов будет выделено из федерального бюджета, сообщается на сайте городской администрации. Здесь же разместился сервис для голосования. Оно продлится до 31 октября. Всего представлено 59 дорог. В перечень вошли объекты, предложенные в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог». Для удобства список разделен по районам. Проголосовать можно за любое количество объектов, но за каждый только один раз.
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