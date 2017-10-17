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«Миллион деревьев»: пермякам раздали саженцы кедров, ив и лиственниц

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саженцы

В Перми раздали очередную партию саженцев: 600 кедров, столько же ив, 2500 лиственниц, а еще семена маньчжурского ореха и экзотических катальпы и индиго. 

В этот раз очередь меньше. Это сразу бросается в глаза. Желающих взять саженец по-прежнему много. Но организаторы сделали командную регистрацию - на пять и более человек взять деревца мог один - организатор группы.

Вадим Саначев, участковый лесничий Черняевского леса: "В этот раз много людей принесли свои саженцы на раздачу, то есть они брали также на акциях, выращивали и половину принесли сюда, специально для других людей".

Ограничений нет, но есть оговорка - в разумных пределах. Заготовлено шесть сотен кедров, столько же ив. 2,5 тысячи лиственниц, мешок семян маньчжурского ореха. Энтузиастам - экзотика. Катальпа или индиго.

Наталья Морозова, организатор: "Преимущественно южные растения, за ними нужен особый уход, их нужно на зиму укрывать, не везде они могут расти, в районах с низменностями, где есть опасность заморозков, их лучше не высаживать. Тем, кто не будет ухаживать, лучше не брать".

саженцы

Акция называется «Миллион деревьев Пермскому краю». Но в этом году акция прошла еще и в Белгороде, и в Москве.

В пакет с саженцами нужно положить немного влажного опила, а чтобы посадить дерево на даче или перед домом, нужно прочитать инструкцию, которую выдают здесь же, а можно посмотреть, как это делать, в интернете.

Ничего сложного, в сети много инструкций. Вкратце - посадить в рыхлую землю, не слишком глубоко, полить водой. Уже сегодня выданные саженцы поселились в поселке Юг, деревнях Большая Мось и Мартьяново, Бершети и, конечно, в Перми.

Чтобы не было ошибок, а растения не погибли, организаторы просят скинуть фото с посадки в группу «Миллион деревьев».

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.10.2017 в 11:58 в рубрике - Вести Пермь

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