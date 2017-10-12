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В Перми наградили лучшие предприятия года
Глава Перми Дмитрий Самойлов наградил лучшие предприятия 2016 года. В их список вошли 22 победителя. Все они в течение года демонстрировали не только высокие производственные показатели, но и принимали активное участие в общественной и социальной жизни Перми. По инициативе компаний создаются новые музеи, обустраиваются дворы и площадки. Среди лучших в этом направлении – организации группы «ЛУКОЙЛ», «Ростелеком», ПНППК, «Сибур-Химпром», Пермский завод «Машиностроитель».
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Взаимодействие с нашими промышленными предприятиями для городских властей - один из системных приоритетов. Этот системный приоритет проявляется во всем, в том числе в проведении и подведении итогов подобных смотров-конкурсов. Это уже ежегодная традиция. Есть проекты, которые нас объединяют - инфраструктурные, проекты благоустройства города".
В частности «Машиностроитель», празднующий в этом году 50-летний юбилей, в список победителей вошло уже во второй раз. Сегодня предприятие занимает ключевые позиции в программе перевооружения российской армии, занимается проектами по созданию нового высокоточного оружия, участвует в проекте по созданию авиадвигателя ПД-14, а также не отказываются от социальных программ.
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