В Перми наградили лучшие предприятия года

Глава Перми Дмитрий Самойлов наградил лучшие предприятия 2016 года. В их список вошли 22 победителя. Все они в течение года демонстрировали не только высокие производственные показатели, но и принимали активное участие в общественной и социальной жизни Перми. По инициативе компаний создаются новые музеи, обустраиваются дворы и площадки. Среди лучших в этом направлении – организации группы «ЛУКОЙЛ», «Ростелеком», ПНППК, «Сибур-Химпром», Пермский завод «Машиностроитель».

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Взаимодействие с нашими промышленными предприятиями для городских властей - один из системных приоритетов. Этот системный приоритет проявляется во всем, в том числе в проведении и подведении итогов подобных смотров-конкурсов. Это уже ежегодная традиция. Есть проекты, которые нас объединяют - инфраструктурные, проекты благоустройства города".

В частности «Машиностроитель», празднующий в этом году 50-летний юбилей, в список победителей вошло уже во второй раз. Сегодня предприятие занимает ключевые позиции в программе перевооружения российской армии, занимается проектами по созданию нового высокоточного оружия, участвует в проекте по созданию авиадвигателя ПД-14, а также не отказываются от социальных программ.