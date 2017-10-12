История одного подвига: «Салют-7» выходит на киноэкраны
На киноэкраны страны выходит фильм «Салют-7». Новая захватывающая картина о подвигах покорителей космоса. На этот раз в центре внимания Виктор Савиных и Владимир Джанибеков, которых блистательно сыграли Павел Деревянко и Владимир Вдовиченков соответственно. Правда, в кино у их героев другие имена. Но история правдивая и настоящая. Предпремьерный показ состоялся накануне вечером.
До сих пор этот полет считается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики. Но пермской публике экранизация «Салют-7» будет интересной еще и по другим причинам.
1985 год, космическая станция потеряла управление и перестала отвечать на сигналы с Земли. Было принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Им предстояло найти "мертвую" станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Роли космонавтов в фильме исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.
20 минут открытого космоса, 40 минут съемок невесомости – и это не компьютерная графика. Премьера для пермяков уникальна ещё и тем, что один из героев сложнейшей операции - Виктор Савиных - учился в местном железнодорожном техникуме и трудился на Свердловской железной дороге. Летчик-космонавт не раз бывал в Перми и рассказывал о своей профессии.
О кинокартине уже говорят в абсолютной степени. Самая высокая оценка кинокритиков и самая зрелищная лента отечественного кинематографа последних лент. Кино космического масштаба - лента обошлась почти в полмиллиарда рублей.
События рискованной экспедиции описаны в книге Виктора Савиных. А увидеть экранизацию этой невероятной истории можно уже 12 октября во всех кинотеатрах Перми.
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