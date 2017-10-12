Дело об МФЦ: Обвиняемый пошел на сделку со следствием

Приговор Дмитрию Дымбрылову, одному из главных фигурантов громкого уголовного дела о хищениях в краевом многофункциональном центре, прозвучал в Ленинском суде Перми. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину. Его показание вскрыли еще два эпизода в рамках большого уголовного дела. Следствие по другим фигурантам - Евгению Балуеву и Наталье Гладковой - еще идет. Дмитрий Дымбрылов до сегодняшнего дня находился под домашним арестом, его взяли под стражу прямо в зале суда.

Александр Симонов, судья Ленинского районного суда: "Назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 305 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 11 октября 2017 года. В соответствии с ч.3 ст. 72 УК РФ зачесть Дымбрылову срок отбытия наказания временного содержания под стражей".