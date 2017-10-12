Грипп будет тяжелым
22 тысячи заболевших ОРВИ зарегистрировано в Прикамье за прошлую неделю. Сколько из них дети, не сообщается, но в поликлиниках и даже больницах они составляют большинство пациентов. Эпидемиологи утверждают, что порог не превышен, а ситуацию можно считать благополучной. Грипп пока до региона не дошел, но ожидается, что в этом году заболевание будет тяжелым. В группе риска многодетные семьи и беременные женщины. Всем настоятельно рекомендуют сделать прививку. Бесплатную, средством «Совигрипп».
Вадислав Семериков, главный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края, отмечает: "Если ваша семья привита хотя бы наполовину, это значит, она уже защищена, но самый оптимальный вариант привить всех членов семьи. Но если кто-то в семье защищен, это говорит о том, что распространение инфекции не будет".
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