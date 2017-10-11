Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермяк встретил в лесу медведя и устроил фотосессию

Суд вынес приговор экс-руководителю краевого МФЦ →

Пермь. Вести-Спорт

смотреть видео

спорт

Выпуск 10.10.2017. Основные темы:

- В Сочи прошел летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. 

- "Бронзовые" воланы - таков итог выступлений пермских спортсменок на чемпионате России по бадминтону. 

- Две пары пермских фигуристов прошли сложнейший отбор и выступят в Финале мировой серии Юниорского Гран-при. 

- В Высшей хоккейной лиге пятая игровая неделя. Пермский клуб «Молот-Прикамье» продолжил домашнюю серию матчем с нижнетагильским «Спутником». 

Метки: в Перми, в России, Спорт

Опубликовано: 11.10.2017 в 12:42 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермяк встретил в лесу медведя и устроил фотосессию

На Северной дамбе отремонтируют тротуар

Во глубине уральских руд

Участок Березники-Соликамск - дорога на перспективу

Без тормозов: Инспекторы ГИБДД проверили пермские автобусы

«Le Portel» победил «ПАРМУ» в двухматчевом противостоянии

Взрыв газа в Еловском районе: погибли два человека

Неизвестные обстреляли пассажирский автобус

Судебные приставы арестовали такси

Пермская краевая филармония открыла 82-й концертный сезон


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермяк встретил в лесу медведя и устроил фотосессию

Суд вынес приговор экс-руководителю краевого МФЦ →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 10.10.2017.
смотреть видео читать11.10.2017 в 12:42
Метки: в Перми, в России, Спорт

Пермская галерея знакомит малышей с миром искусства

Первое знакомство с миром искусства происходит через времена года, животный и растительный мир, чувства и эмоции человека.
читать11.10.2017 в 12:22
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермские вузы выбирают «Суперпервокурсника–2017»

Первокурсники всех пермских вузов поборются за звание лучшего.
читать11.10.2017 в 12:02
Метки: в Перми, Общество, Образование

Пермяк встретил в лесу медведя и устроил фотосессию

Михаил Плотников уверяет, что встретил медведя в лесу под Красновишерском, куда отправился собирать клюкву.
смотреть видео читать11.10.2017 в 11:39
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

На Северной дамбе отремонтируют тротуар

В Перми озвучили сроки окончания ремонта на Северной дамбе. Качество работ оценивал глава Перми.
смотреть видео читать11.10.2017 в 11:19
Метки: в Перми, Общество

в России

Пенсионерам поднимут прожиточный минимум

Прожиточный минимум пенсионера предлагается повысить на 224 рубля до 8503 рублей.
читать11.10.2017 в 13:00
Метки: в России, в Пермском крае, Экономика, Власть

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 10.10.2017.
смотреть видео читать11.10.2017 в 12:42
Метки: в Перми, в России, Спорт

«Le Portel» победил «ПАРМУ» в двухматчевом противостоянии

Вторая игра пермской «Пармы» и французского «Le Portel» прошла во Франции. Итог - 74:55 в пользу французов.
смотреть видео читать11.10.2017 в 09:40
Метки: в Перми, В мире, в России, Спорт

«Лики» празднуют первую победу

Театральная студия при Коми-Пермяцком драмтеатре стала дипломантом первой степени Международного фестиваля «Россия - территория согласия».
смотреть видео читать10.10.2017 в 15:54
Метки: в Пермском крае, Культура, в России

FIBA: «Молот» не подходит для проведения Кубка Мира по баскетболу

Прикамье заслуживает право проведения международных стартов, но необходимы новые площадки, считают в FIBA.
смотреть видео читать09.10.2017 в 12:35
Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Суд вынес приговор экс-руководителю краевого МФЦСуд вынес приговор экс-руководителю краевого МФЦ

Пенсионерам поднимут прожиточный минимумПенсионерам поднимут прожиточный минимум

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пермская галерея знакомит малышей с миром искусстваПермская галерея знакомит малышей с миром искусства

Пермские вузы выбирают «Суперпервокурсника–2017»Пермские вузы выбирают «Суперпервокурсника–2017»

Пермяк встретил в лесу медведя и устроил фотосессиюПермяк встретил в лесу медведя и устроил фотосессию

На Северной дамбе отремонтируют тротуарНа Северной дамбе отремонтируют тротуар

Во глубине уральских рудВо глубине уральских руд

Участок Березники-Соликамск - дорога на перспективуУчасток Березники-Соликамск - дорога на перспективу

Без тормозов: Инспекторы ГИБДД проверили пермские автобусыБез тормозов: Инспекторы ГИБДД проверили пермские автобусы

«Le Portel» победил «ПАРМУ» в двухматчевом противостоянии«Le Portel» победил «ПАРМУ» в двухматчевом противостоянии

Взрыв газа в Еловском районе: погибли два человекаВзрыв газа в Еловском районе: погибли два человека

Контрольно-счетная палата проверила продуктовый запас ПермиКонтрольно-счетная палата проверила продуктовый запас Перми

Обещания не тушёнкаОбещания не тушёнка

Неисправные автобусы отправили на штраф-стоянкуНеисправные автобусы отправили на штраф-стоянку

Причина пожара устанавливаетсяПричина пожара устанавливается

Сказки Пушкина зазвучали на коми-пермяцком языкеСказки Пушкина зазвучали на коми-пермяцком языке

Неизвестные обстреляли пассажирский автобусНеизвестные обстреляли пассажирский автобус

Судебные приставы арестовали таксиСудебные приставы арестовали такси

«Лики» празднуют первую победу«Лики» празднуют первую победу

Пермская краевая филармония открыла 82-й концертный сезонПермская краевая филармония открыла 82-й концертный сезон

М и Ж: гендерная диспропорцияМ и Ж: гендерная диспропорция

Сколько стоит форум устроитьСколько стоит форум устроить

На альтернативную службу - в театрНа альтернативную службу - в театр

Миллион деревьев Пермскому краюМиллион деревьев Пермскому краю

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru