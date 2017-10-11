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Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 10.10.2017. Основные темы:
- В Сочи прошел летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.
- "Бронзовые" воланы - таков итог выступлений пермских спортсменок на чемпионате России по бадминтону.
- Две пары пермских фигуристов прошли сложнейший отбор и выступят в Финале мировой серии Юниорского Гран-при.
- В Высшей хоккейной лиге пятая игровая неделя. Пермский клуб «Молот-Прикамье» продолжил домашнюю серию матчем с нижнетагильским «Спутником».
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