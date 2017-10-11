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← На Северной дамбе отремонтируют тротуар

Пермяк встретил в лесу медведя и устроил фотосессию

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медведь

Фото медведя появились в пермском сегменте сети интернет. Автор Михаил Плотников уверяет, что встретил медведя в лесу под Красновишерском, куда отправился за сбором клюквы. Других подробностей пока нет. Пользователи активно комментируют снимки, удивляясь отваге автора, который вместо того, чтобы побыстрее убежать от опасного хищника, начал его снимать. Причем фото получились достаточно хорошие, некоторые пермяки сомневаются в их подлинности, считая искусным монтажом. Подвиг автора повторять никому настоятельно не советуется. Встреча с медведем в лесу опасна в любое время года.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 11.10.2017 в 11:39 в рубрике - Вести Пермь

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← На Северной дамбе отремонтируют тротуар

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