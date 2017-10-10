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В Пермском крае ужесточили закон о тишине
В Прикамье ужесточили закон «О тишине». К времени покоя добавили час. Теперь шуметь нельзя по будням после 22:00 до 7:00 и по выходным с 22.00 до 9.00 утра. Ранее тишина начиналась в 23:00. Закон распространяется не только на жильцов, но и на больницы, дома отдыха, детсады с круглосуточным пребыванием, школы, дома-интернаты, номера гостиниц, общежития. Полиция выезжает на место правонарушения, отправляет материал в районную администрацию, после этого суд выносит решение. Штраф за нарушение для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличится в 2 раза.
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