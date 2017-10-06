Пермские балерины поддержали «Матильду»

Балерины Пермского театра оперы и балета выступили в поддержку фильма «Матильда» Алексея Учителя. Артистки записали ролик со знаменитыми 32 фуэте Матильды Кшесинской. Соответствующее видео на своей страничке в инстаграм разместила Анна Пушвинцева-Поистогова. Ролик девушка сопроводила подписью - «В поддержку фильма «Матильда». Чтобы его уже, наконец, показали нам. В нем снимались наш художественный руководитель, девочки из училища и звезды кинематографа». Известно, что фильм, который призывали запретить православные активисты, всё-таки покажут в двух кинотеатрах Перми.