Самая длинная улица России находится в Перми. Соответствующее исследование провел Яндекс. Результаты показали, что в Перми 1414 улиц. Самая длинная из них Восточный обход – более 22,5 километра. Она же самая протяженная в стране. Самая короткая улица в городе Калиновая. Ее протяженность 44 метра. Также исследователи подчеркнули, что каждая десятая улица в Перми названа в честь известного человека.