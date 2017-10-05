Самая длинная улица России находится в Перми
Самая длинная улица России находится в Перми. Соответствующее исследование провел Яндекс. Результаты показали, что в Перми 1414 улиц. Самая длинная из них Восточный обход – более 22,5 километра. Она же самая протяженная в стране. Самая короткая улица в городе Калиновая. Ее протяженность 44 метра. Также исследователи подчеркнули, что каждая десятая улица в Перми названа в честь известного человека.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мзду беру: захватом улицы заинтересовались в прокуратуре
В микрорайоне Новое Левшино началось строительство спортплощадки
В Перми открыта вертолетная площадка для санавиации
Запуск тепла: в числе проблемных остаются 9 домов
Бюджет Прикамья на три года вперед
Педагогический Олимп: имена 12 учителей занесли в Книгу почета
Сказка рядом
ТЮЗ привез две награды «Волги театральной»
«МОНОfest» подвел итоги
Павлу Ляху изменили меру пресечения
Добавить комментарий: