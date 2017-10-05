Бюджет Прикамья на три года вперед

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Пермского края внесен проект бюджета на 2018–2020 годы. Это первый проект финансового документа, подготовленный под руководством избранного губернатора Максима Решетникова. Новый бюджет, как и действующий, социально направленный. Вместе с тем, в бюджете нашлось место и нововведениям, в частности, увеличению инвестиционной составляющей и стимулирующей дотации для муниципалитетов. Согласно пояснительной записке к проекту, доходы региональной казны в 2018 году запланированы в размере более 115 млрд рублей с последующим ростом. Расходы - на уровне 121,5 млрд руб.

Максим Решетников, губернатор Пермского края, отмечает: "Бюджет сбалансированный, непростой, но в то же время достаточно крепкий. Главное, нацеленный, с одной стороны, как позволяющий и защищающий все те социальные достижения, которые у нас есть, так и предусматривающий определенное увеличение на бюджет развития, на строительство, на капитальный ремонт, на реализацию этих программ".