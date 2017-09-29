We-fest -2017 посвятили семье

29 сентября в Перми стартует We-fest - фестиваль о женщинах, открытый для всех, в этом году он будет посвящен опыту современной семьи. В течение трех дней в Центре городской культуры будут проходить лекции, мастер-классы и выставки на эту тему. Гости вместе с экспертами обсудят российскую гендерную и семейную политику, семейные финансы, женское здоровье, детско-родительские отношения. Центральным проектом «We-fest – 2017» станет выставка «Семейный портрет в интерьере» российской фотохудожницы Виты Буйвид. Она откроется в 18.00 часов, а в субботу 30 сентября Вита проведет авторскую экскурсию по своей экспозиции.