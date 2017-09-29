Пора лепить снеговиков
В Пермском крае слепили первого снеговика. Фотография была опубликована в одной из социальных сетей. Кадр был сделан в Нытве. Это не единственный фотофакт надвигающейся зимы. Вот на снимках двор и частный сектор, видно, что на земле и пожелтевших листьях лежит снег.
Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, что причиной мог стать сильный блокирующий антициклон, который установился над севером европейской России. Его действие может сохраниться и в первой декаде октября.
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