Пора лепить снеговиков

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снеговик

В Пермском крае слепили первого снеговика. Фотография была опубликована в одной из социальных сетей. Кадр был сделан в Нытве. Это не единственный фотофакт надвигающейся зимы. Вот на снимках двор и частный сектор, видно, что на земле и пожелтевших листьях лежит снег.

снег

Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, что причиной мог стать сильный блокирующий антициклон, который установился над севером европейской России. Его действие может сохраниться и в первой декаде октября.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.09.2017 в 16:51 в рубрике - Вести Пермь

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