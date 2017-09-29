Пермские регбистки стали двукратными чемпионками России. В Перми завершился третий тур федеральной женской регбийной лиги. В турнире участвовало восемь команд из Москвы и Московской области, Кирова и Казани, Санкт-Петербурга и Ярославля. По итогам трех туров пермячки заняли первое место и подтвердили титул чемпионок федеральной лиги, завоёванный год назад.

Гостиница в шаговой доступности, общепит на территории спорткомплекса Сухарева. Пермь, выступившая хозяйкой третьего, решающего тура федеральной женской регбийной лиги, сделала всё, чтобы гостям из 8 городов было комфортно.

А лёгкой прогулки соперницам амбициозные регбистки пермского «Витязя» не обещали. В ходе двухдневного игрового марафона пермячки обыграли казанское "Динамо" 48:0, "Трудовые резервы" из Кирова 55:0, команду СШОР Московской области 39:0. В полуфинале хозяйки победили московский коллектив "Трудовые резервы" 22:5, а в финале - столичный коллектив СШОР - 24:0.

Сыгранный девичий коллектив сегодня дружно переживает эмоциональный подъём. В стремительном и победоносном сезоне были золотые медали первого европейского чемпионата по пляжному регби, международному турниру в Батуми, и вот, теперь, в главном отечественном – в федеральной лиге. Казалось бы, вперёд - в Высшую Лигу. Но это при условии финансирования.

Максим Амонов, главный тренер РК «Витязь»: "Ближайшие планы - всех отпустить в отпуск, девочки должны отдохнуть, потому что много соревнований они выиграли. Много было турниров. И набрать новую команду. Мы любители. К сожалению, у нас несколько девочек уедут в профессиональные клубы. Набрать новую команду и заново всё начинать с нуля".

Титул чемпионок федеральной Лиги девушки «Витязя» завоёвывают второй год подряд. И пока они просто радуются.