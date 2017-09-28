«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова
По роману пермского писателя Алексея Иванова собираются снимать сериал, сообщила продюсер Юлия Зайцева на своей странице в Фейсбуке. Снимать телесериал по книге «Ненастье» будут Алексей Урсуляк и телеканал «Россия-1». Начнется все действо в Электростали 2 октября. На данный момент все остальные подробности держат в тайне.
Действие романа «Ненастье» происходит в вымышленном городе-миллионике Батуеве в 00-е годы. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона. Завязка романа перекликается с реальной историей, случившейся в Перми в 2009 году, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.
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