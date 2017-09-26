В Пермском крае запускают «Городские реновации»
Прикамских студентов привлекут к благоустройству территорий. В Пермском крае осуществляется запуск Всероссийского проекта «Городские реновации», инициированного общероссийской общественной молодежной организацией «Студенты России». В рамках проекта студенты, обучающиеся по техническому и архитектурно-строительному профилю, смогут проектировать малые архитектурные формы, арт-объекты, создавать концепции территориального развития объектов реновации, а также собирать предложения от граждан по улучшению своего города. Планируется, что для работы будут выбраны объекты приоритетного проекта Минстроя «Формирование комфортной городской среды», что позволит участникам реализовать свои задумки на практике.
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