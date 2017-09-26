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← Вдоль Камы запустят детский мини-поезд

В Пермском крае запускают «Городские реновации»

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студенты

Прикамских студентов привлекут к благоустройству территорий. В Пермском крае осуществляется запуск Всероссийского проекта «Городские реновации», инициированного общероссийской общественной молодежной организацией «Студенты России». В рамках проекта студенты, обучающиеся по техническому и архитектурно-строительному профилю, смогут проектировать малые архитектурные формы, арт-объекты, создавать концепции территориального развития объектов реновации, а также собирать предложения от граждан по улучшению своего города. Планируется, что для работы будут выбраны объекты приоритетного проекта Минстроя «Формирование комфортной городской среды», что позволит участникам реализовать свои задумки на практике. 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 26.09.2017 в 18:08 в рубрике - Вести Пермь

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