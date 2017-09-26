Вдоль Камы запустят детский мини-поезд
В Минтрансе Прикамья сообщили о планах запустить по узкоколейной дороге вдоль Камы детский мини-поезд. Сейчас по ней передвигаются специализированные составы. Как пояснили в краевом правительстве, инициатором идеи стали РЖД. Пока окончательный вид детской железной дороги не определен. Она может быть на насыпи, а может – на нижнем ярусе – уровень можно варьировать как угодно: главное, здесь достаточная ширина для путей. Доступ к набережной также остается открытым. Ранее глава Пермского края Максим Решетников заручился поддержкой президента России в вопросе переноса железнодорожных путей из центра города.
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