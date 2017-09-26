На пермской стоянке замечен БТР
Пермяки обнаружили на одной из городских автомобильных стоянок на шоссе Космонавтов припаркованный бронетранспортер и не смогли пройти мимо. Военную машину сфотографировали и опубликовали в соцсетях. Необычное фото набрало несколько сотен комментариев. Некоторые из них: «Чтобы не украли», «Незаметно припарковался», «За грибами готов» и «Когда мама сказала ехать за картошкой, а ты в армии».
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