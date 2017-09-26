26 сентября Галерея туфельки приглашает на открытие нового сезона краеведческого клуба «Пермский след». Тема встречи - пермский след в кино. Участники узнают, какие фильмы от детских сказок до арт-хауса снимались на просторах Пермского края, в каких кинолентах засветились названия Оханск и Оса, а также какой город Прикамья является самым любимым городом-актером у кинематографистов. Начало в 18.30.