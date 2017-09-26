Стену дома украсили портреты известных пермяков

На стене дома по адресу Соловьева, 11 появились портреты основателя Перми Василия Татищева и авиаконструктора Павла Соловьёва. Их нарисовал пермский стрит-арт-художник Алескей Щигалев. Кроме портретов на нём есть также достопримечательности Перми: здание Пермской художественной галереи, Театра оперы и балета. А другой пермский художник Андрей Друм создал открытки с портретами Сергея Дягилева, Николая Славянова, Александра Попова. Каждый из них каким-либо образом был отмечен в истории Перми.