«Платон» поможет

Росавтодор определил десять федеральных трасс, которые будут отремонтированы за счет средств системы взимания платы с грузовиков «Платон». Решение было принято по итогам онлайн-голосования водителей и владельцев грузовых автомобилей в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Участие в формировании адресного перечня на сайте проекта приняли более четырех тысяч представителей рынка грузоперевозок, все заявки на восстановление дорог были приняты Росавтодором. Среди 10 трасс оказалась и федеральная трасса до Перми – «Киров–Пермь».