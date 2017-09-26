«Платон» поможет
Росавтодор определил десять федеральных трасс, которые будут отремонтированы за счет средств системы взимания платы с грузовиков «Платон». Решение было принято по итогам онлайн-голосования водителей и владельцев грузовых автомобилей в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Участие в формировании адресного перечня на сайте проекта приняли более четырех тысяч представителей рынка грузоперевозок, все заявки на восстановление дорог были приняты Росавтодором. Среди 10 трасс оказалась и федеральная трасса до Перми – «Киров–Пермь».
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