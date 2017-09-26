В России вырастут штрафы за непропуск пешеходов

Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли поправки, ужесточающие наказание для водителей за непропуск людей на пешеходном переходе. Теперь вместо 1500 рублей штраф составит 2500 рублей. Как считают авторы законопроекта, увеличение штрафов связано с низкой эффективностью мер, принимаемых для безопасности пешеходов на зебре. По их данным, количество административных дел за непропуск пешеходов за последние годы растет: в 2014 году было выписано 1,64 млн штрафов, а в 2015 году – 1,66 млн штрафов.