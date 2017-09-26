Студенты и школьники подняли Интернет-трафик

В сентябре школьники и студенты Урала «прокачали» магазины мобильных приложений. По данным связистов, спрос на учебные программы в смартфоне подскочил на треть, а интернет-трафик в первые две недели учебного года вырос на 15%. При этом молодежь использует интернет в 2,5 раза активней, чем голос, и качает в 2 раза больше мегабайтов, чем пользователи старшего возраста.