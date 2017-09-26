Теплоход чуть не «уплыл» за долги

Пермское туристическое агентство, которое занимается организацией речных круизов, задолжало физическому лицу крупную сумму денег. Руководство компании отказывалось возвращать долг в размере 700 тысяч рублей, поэтому судебные приставы решили принудительно его взыскать. В ходе работы по исполнительному производству выяснилось, что единственным имуществом компании-должника является теплоход «Урал». Не желая терять клиентов и лидирующие позиции на рынке предоставления туристических услуг, а также лишиться основного источника дохода, организация выплатила всю задолженность, включая исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.