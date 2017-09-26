Телефонный мошенник обманывал пермяков из тюрьмы

В Перми осудили двух телефонных мошенников. Причем один из них совершал преступления, находясь за решеткой. Осужденный звонил на стационарные телефоны, представлялся родственником и сообщал потерпевшим, что он попал в ДТП и сбил человека. Злоумышленник уточнял, что для решения вопроса необходима определенная сумма. Если жертва соглашалась передать деньги, то мошенник отправлял к ней своего соучастника. Тот забирал деньги и исчезал. Всего таким способом мужчины прикарманили более 335 000 рублей.