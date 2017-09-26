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Телефонный мошенник обманывал пермяков из тюрьмы

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мошенник

В Перми осудили двух телефонных мошенников. Причем один из них совершал преступления, находясь за решеткой. Осужденный звонил на стационарные телефоны, представлялся родственником и сообщал потерпевшим, что он попал в ДТП и сбил человека. Злоумышленник уточнял, что для решения вопроса необходима определенная сумма. Если жертва соглашалась передать деньги, то мошенник отправлял к ней своего соучастника. Тот забирал деньги и исчезал. Всего таким способом мужчины прикарманили более 335 000 рублей.

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 26.09.2017 в 13:04 в рубрике - Вести Пермь

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