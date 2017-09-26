Удручающим оказалось возращение на родину после отпуска у 239 пермяков, прилетевших ранним утром 23 сентября из Антальи. В пермском аэропорту в ожидании багажа им пришлось провести больше двух часов. А кто-то из пассажиров так и не дождался своих сумок и чемоданов. Единственное, что сказали прилетевшим: «У нас грузчиков не хватает, пришло сразу четыре рейса».