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Грузчиков не хватает!
Удручающим оказалось возращение на родину после отпуска у 239 пермяков, прилетевших ранним утром 23 сентября из Антальи. В пермском аэропорту в ожидании багажа им пришлось провести больше двух часов. А кто-то из пассажиров так и не дождался своих сумок и чемоданов. Единственное, что сказали прилетевшим: «У нас грузчиков не хватает, пришло сразу четыре рейса».
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