Первые погоны: В Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!»
В Перми началась самая активная и самая зрелищная часть ежегодного фестиваля «Виват, кадет!». Все торжества открытия уже позади. Участники выходят на старты, и тут ребятам пришлось несладко.
И выстрелы, и техника - все настоящее. Все более чем серьезно. По сценарию семь человек - это отделение в Российской армии - проходят десантно-штурмовую полосу препятствий. Аналог той, на которой готовят современных офицеров спецназа. Первыми ее испытывают сотрудники ГУВД.
Олег, специальное подразделение «Гром»: "Ребята пойдут в лес, будет лог, будут перила – на тросах переползание, десантурка и т.д".
За всем происходящим внимательно следят люди в краповых беретах. Это действующие сотрудники силовых подразделений Пермского края. На каждом этапе проверяющий ставит оценку команде. На фестивале все серьезно, несмотря на юный возраст участников.
На 10-й юбилейный фестиваль приехали 18 команд из Московской области, Ижевска, Санкт-Петербурга, Удмуртии. У Пермского края самая представительная делегация - сразу три кадетских класса. Поддержку фестивалю оказывают власти города Перми.
Все завершится уже в конце недели. Победившие на пермских соревнованиях поедут на всероссийский этап.
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