Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← К концу недели холода могут усилиться

Первые погоны: В Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!» →

Полиция в скандальной табличке не нашла ничего оскорбительного

смотреть видео

 

табличка

В Перми гражданские активисты протестуют против слова, выставленного в публичном месте. Слова, которое и мы в своем эфире произносить не решаемся, хотя судя по письму из полиции, бранным оно вовсе не является. Что это? Скандальная выходка экстравагантного бизнесмена или пиар магазина?

Продавец так и не призналась, разделяет ли позицию владельца торговой точки. А вот сегодняшние гости магазина говорят в открытую: табличка оскорбительная, содержит нецензурную лексику.

Обратились в полицию и получили ответ. Правда, то самое слово здесь претерпело изменения и превратилось в безобидный, с точки зрения правоохранителей, научный термин, обозначающий мужскую гомосексуальность. В возбуждении дела отказали. Место ли таким табличкам в городе реальных пацанов, решили узнать у одного из актёров популярного сериала, Андрея Прыткова.

Андрей Прытков, актёр: "Я отношусь положительно. Если это Урал, а это Урал, реальные пацаны. Здесь к такому относятся точно так же, как на той табличке. Я сам из Закамска - у нас там было всё точно также, только вслух".

Портрет того, кто ходит в этот магазин, составить непросто: шампунь за 600 рублей, при этом без этикеток, хлеб за 700, мёд за 2 тысячи. Владелец Герман Стерлигов известен тем, что в разные годы претендовал на пост московского мэра и даже президента России, а около 10 лет назад занялся сельским хозяйством.

На открытии магазина предприниматель присутствовал лично. В сеть он выложил видео под названием «Продовольственная блокада Перми прорвана».

Шутки шутками, но в других городах России были и другие решения, а эксперты заявили - написанное на табличке слово является «бранным с оскорбительным значением» - таково заключение Светланы Друговейко-Должанской, которая является членом Совета по русскому языку при Президенте РФ.

Виталий Степанов, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора ПГНИУ: "Если это признавать всё-таки нецензурной бранью, тогда однозначно можно говорить о составе административного правонарушения. С другой стороны, если исходим из того, что якобы это медицинский термин, тогда что такое «вход запрещён»? Тогда можем говорить о некой дискриминации".

В полиции от развёрнутого комментария отказались, однако пользователи соцсетей намерены проверить опытным путём, действительно ли правоохранители не считают слово нецензурным.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.09.2017 в 11:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

К концу недели холода могут усилиться

Во Фролах заканчивается строительство новой школы

Ущерб по ОСАГО будут возмещать по-новому

Новые Ляды терроризирует стая собак

В Соликамске в ДТП погибли два человека

Пермский ТЮЗ отправился на межрегиональный фестиваль

Легенды Пермского театра

Зима близко

«Красочные гуляния» в Хохловке

МОНОfest покажет 9 спектаклей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← К концу недели холода могут усилиться

Первые погоны: В Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!» →

Обратите внимание

в Перми

ВОВРЕМЯ. Про детей

Выпуск 26 сентября 2017 г.
смотреть видео читать26.09.2017 в 12:05
Метки: в Перми, Общество

Первые погоны: В Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!»

Все торжества открытия уже позади. Участники выходят на старты, и тут ребятам пришлось несладко.
смотреть видео читать26.09.2017 в 11:45
Метки: в Перми, Общество

Полиция в скандальной табличке не нашла ничего оскорбительного

Место ли таким табличкам в городе реальных пацанов?
смотреть видео читать26.09.2017 в 11:20
Метки: в Перми, Общество

К концу недели холода могут усилиться

Наступившее в Пермском крае похолодание вовсе не временное неудобство, а данность, к которой надо привыкать.
смотреть видео читать26.09.2017 в 10:32
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Во Фролах заканчивается строительство новой школы

В Пермском крае всерьез намерены ликвидировать в школах двухсменную систему обучения.
смотреть видео читать26.09.2017 в 10:04
Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

в России

Ущерб по ОСАГО будут возмещать по-новому

Изменения небольшие, но автомобилистам стоит к ним прислушаться.
смотреть видео читать26.09.2017 в 09:41
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермский ТЮЗ отправился на межрегиональный фестиваль

Пермский ТЮЗ приглашен на фестиваль «Волга театральная» как абсолютный победитель предыдущего смотра.
смотреть видео читать25.09.2017 в 17:35
Метки: в России, Культура, Общество

Никита Пресняков: «Я не похож ни на кого»

Никита Пресняков вновь дал повод поговорить о себе – на этот раз творческий.
читать24.09.2017 в 17:26
Метки: в России, СМИ, Общество

Вот, новый перевод!

30 сентября – Международный день переводчика. Все артисты знают, какими ценными являются эти специалисты.
читать24.09.2017 в 14:16
Метки: Кино, СМИ, в России

Разные намерения Тархановой и Орлова

В сериале «Благие намерения» Глафира Тарханова и Дмитрий Орлов играют враждующих супругов.
читать24.09.2017 в 10:30
Метки: в России, СМИ, Кино
Лента новостей RSS каналы

Поселок Тукачево отрезан от цивилизацииПоселок Тукачево отрезан от цивилизации

ВОВРЕМЯ. Про детейВОВРЕМЯ. Про детей

Первые погоны: В Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!»Первые погоны: В Перми открылся фестиваль «Виват, кадет!»

Полиция в скандальной табличке не нашла ничего оскорбительногоПолиция в скандальной табличке не нашла ничего оскорбительного

В объезд - по ПожвеВ объезд - по Пожве

К концу недели холода могут усилитьсяК концу недели холода могут усилиться

Во Фролах заканчивается строительство новой школыВо Фролах заканчивается строительство новой школы

Ущерб по ОСАГО будут возмещать по-новомуУщерб по ОСАГО будут возмещать по-новому

Новые Ляды терроризирует стая собакНовые Ляды терроризирует стая собак

По городам и весям колесит мобильный флюорографПо городам и весям колесит мобильный флюорограф

Пермскую сеть МФЦ оценили на федеральном уровнеПермскую сеть МФЦ оценили на федеральном уровне

В Соликамске в ДТП погибли два человекаВ Соликамске в ДТП погибли два человека

Пермский ТЮЗ отправился на межрегиональный фестивальПермский ТЮЗ отправился на межрегиональный фестиваль

Легенды Пермского театраЛегенды Пермского театра

Зима близкоЗима близко

«Красочные гуляния» в Хохловке«Красочные гуляния» в Хохловке

МОНОfest покажет 9 спектаклейМОНОfest покажет 9 спектаклей

Виват, кадет!Виват, кадет!

В Перми прошел флешмоб слингородителейВ Перми прошел флешмоб слингородителей

Пермяки испытали Стальной характерПермяки испытали Стальной характер

Цвет российского кадетства собрался в ПермиЦвет российского кадетства собрался в Перми

В Березниках сгорел автомобильВ Березниках сгорел автомобиль

В Чердыни открыли Невский проспектВ Чердыни открыли Невский проспект

Спасатели подвели итоги пляжного сезонаСпасатели подвели итоги пляжного сезона

Музыканты, объединяйтесь!Музыканты, объединяйтесь!

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru