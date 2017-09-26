Полиция в скандальной табличке не нашла ничего оскорбительного

В Перми гражданские активисты протестуют против слова, выставленного в публичном месте. Слова, которое и мы в своем эфире произносить не решаемся, хотя судя по письму из полиции, бранным оно вовсе не является. Что это? Скандальная выходка экстравагантного бизнесмена или пиар магазина?

Продавец так и не призналась, разделяет ли позицию владельца торговой точки. А вот сегодняшние гости магазина говорят в открытую: табличка оскорбительная, содержит нецензурную лексику.

Обратились в полицию и получили ответ. Правда, то самое слово здесь претерпело изменения и превратилось в безобидный, с точки зрения правоохранителей, научный термин, обозначающий мужскую гомосексуальность. В возбуждении дела отказали. Место ли таким табличкам в городе реальных пацанов, решили узнать у одного из актёров популярного сериала, Андрея Прыткова.

Андрей Прытков, актёр: "Я отношусь положительно. Если это Урал, а это Урал, реальные пацаны. Здесь к такому относятся точно так же, как на той табличке. Я сам из Закамска - у нас там было всё точно также, только вслух".

Портрет того, кто ходит в этот магазин, составить непросто: шампунь за 600 рублей, при этом без этикеток, хлеб за 700, мёд за 2 тысячи. Владелец Герман Стерлигов известен тем, что в разные годы претендовал на пост московского мэра и даже президента России, а около 10 лет назад занялся сельским хозяйством.

На открытии магазина предприниматель присутствовал лично. В сеть он выложил видео под названием «Продовольственная блокада Перми прорвана».



Шутки шутками, но в других городах России были и другие решения, а эксперты заявили - написанное на табличке слово является «бранным с оскорбительным значением» - таково заключение Светланы Друговейко-Должанской, которая является членом Совета по русскому языку при Президенте РФ.

Виталий Степанов, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора ПГНИУ: "Если это признавать всё-таки нецензурной бранью, тогда однозначно можно говорить о составе административного правонарушения. С другой стороны, если исходим из того, что якобы это медицинский термин, тогда что такое «вход запрещён»? Тогда можем говорить о некой дискриминации".

В полиции от развёрнутого комментария отказались, однако пользователи соцсетей намерены проверить опытным путём, действительно ли правоохранители не считают слово нецензурным.