К концу недели холода могут усилиться

Синоптики уточнили, что наступившее в Пермском крае похолодание вовсе не временное неудобство, а данность, к которой надо привыкать. Оказывается, это хорошо, что сейчас регион под властью антициклона.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Дневная температура будет +5…+9С. Ночная – чуть выше нуля. Сильных заморозков не ожидается. Будет преобладать облачная погода. Такой характер погоды сохранится до конца недели, когда предварительно антициклон может начать разрушаться. Но это не значит, что холода на этом закончатся, наоборот, они могут усилиться. По прогнозам, после этого нас может ожидать арктическое вторжение".