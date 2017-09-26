К концу недели холода могут усилиться
Синоптики уточнили, что наступившее в Пермском крае похолодание вовсе не временное неудобство, а данность, к которой надо привыкать. Оказывается, это хорошо, что сейчас регион под властью антициклона.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Дневная температура будет +5…+9С. Ночная – чуть выше нуля. Сильных заморозков не ожидается. Будет преобладать облачная погода. Такой характер погоды сохранится до конца недели, когда предварительно антициклон может начать разрушаться. Но это не значит, что холода на этом закончатся, наоборот, они могут усилиться. По прогнозам, после этого нас может ожидать арктическое вторжение".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Во Фролах заканчивается строительство новой школы
Ущерб по ОСАГО будут возмещать по-новому
Новые Ляды терроризирует стая собак
В Соликамске в ДТП погибли два человека
Пермский ТЮЗ отправился на межрегиональный фестиваль
Легенды Пермского театра
Зима близко
«Красочные гуляния» в Хохловке
МОНОfest покажет 9 спектаклей
Виват, кадет!
Добавить комментарий: