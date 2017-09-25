Зима близко
По прогнозам синоптиков, наступившая неделя будет холодной. Сохранится влияние блокирующего антициклона над севером европейской России, по периферии будет поступать влажный и холодный воздух. Температура воздуха в течение всей недели в дневные часы будет колебаться от +5 до +9 градусов. Сильных заморозков тоже не будет. Ожидается облачная погода с небольшими осадками. Серьезные осадки возможны в пятницу.
Что касается первого снега, то вполне возможно, что в Пермском крае он выпадет в первых числах октября.
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