Зима близко

По прогнозам синоптиков, наступившая неделя будет холодной. Сохранится влияние блокирующего антициклона над севером европейской России, по периферии будет поступать влажный и холодный воздух. Температура воздуха в течение всей недели в дневные часы будет колебаться от +5 до +9 градусов. Сильных заморозков тоже не будет. Ожидается облачная погода с небольшими осадками. Серьезные осадки возможны в пятницу.

Что касается первого снега, то вполне возможно, что в Пермском крае он выпадет в первых числах октября.