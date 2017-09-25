«Красочные гуляния» в Хохловке

В Хохловке прошел праздник «Хохловская осень», главным событием которого в этом году стала программа «Красочные гуляния». Посетители Хохловки смогли посмотреть концерт фольклорных и этномузыкальных коллективов Пермского края, поучаствовать в игре приключений «Потаенный цвет лазоревый», попробовать свои силы в мастер-классах по разным техникам и видам росписи, традиционным ремеслам, понаблюдать за участниками открытого конкурса росписи и принять активное участие в создании совместного арт-объекта в музее Хохловка. Традиционно для посетителей Хохловки прошла ярмарка, в торговых рядах пермяки и гости края смогли присмотреть товары по душе.