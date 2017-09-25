МОНОfest покажет 9 спектаклей
С 29 сентября по 2 октября 2017 года в Перми пройдет IV Всероссийский фестиваль «МОНОfest-2017». На сцене Пермского Дома актера, в Пермском театре кукол и на «Сцене-Молот» будет представлено 9 моноспектаклей. Подробно о «МОНОfest-2017» расскажет гость "Новостей культуры", арт-директор фестиваля Нина Соловей.
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