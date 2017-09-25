В минувшие выходные в Перми открывали 10 юбилейный всероссийский фестиваль кадетских корпусов России «Виват, Кадет». В этот раз открытие было приурочено 285-летию основания первого кадетского корпуса в России. Участие в мероприятиях фестиваля примут 18 команд из Сибири, Удмуртиии, Тулы, Ижевска и Пермского Края. В течение недели школьники из разных уголков России будут соревноваться в разных дисциплинах, победители примут участие во всероссийских соревнованиях.