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← Пермяки испытали Стальной характер

В Перми прошел флешмоб слингородителей

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слингомамы слингопапы

Холодный ветер не стал помехой для участников необычного флешмоба - даже для тех, кто ещё ходить не умеет. Акция с участием родителей и грудных детей в слингах прошла на Соборной площади. Мам было более 10, а вот папа всего один.

Танец участники флешмоба посвятили международной неделе слингоношения. Слинг - иначе тканевая переноска для малыша - даёт родителям свободу передвижения, но в то же время они всегда остаются в контакте с ребёнком.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.09.2017 в 15:09 в рубрике - Вести Пермь

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