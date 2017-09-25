В Перми прошел флешмоб слингородителей

Холодный ветер не стал помехой для участников необычного флешмоба - даже для тех, кто ещё ходить не умеет. Акция с участием родителей и грудных детей в слингах прошла на Соборной площади. Мам было более 10, а вот папа всего один.

Танец участники флешмоба посвятили международной неделе слингоношения. Слинг - иначе тканевая переноска для малыша - даёт родителям свободу передвижения, но в то же время они всегда остаются в контакте с ребёнком.



