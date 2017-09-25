Пермяки испытали Стальной характер

Перед началом 8-километровой трассы, полной преключений, - разминка, боевой раскрас на лице и моральная подготовка, ведь чтобы пройти такое испытание, надо быть очень решительным.

Несмотря на прохладную осеннюю погоду, около 1000 человек со всего Прикамья решили проверить свой характер на прочность. Таких соревнований в Перми еще не проводили. 8 километров - и сложнейшая полоса препятствий. Чтобы справиться с такой, нужно иметь сильный командный дух.

Ледяные ванны, колючая проволока, высокие стены, крутые обрывы . В некоторых местах приходится остановиться - чтобы подождать свою команду и помочь преодолеть препятствие. Самый эффектный этап поджидал почти в конце трассы. Команды должны были преодолеть участок с грязью, проползая под колючей проволокой.

Перед финишной прямой экстрималов поджидал большой надувной боб. Силы на исходе, поэтому пришлось очень постараться. С первого раза препятствие поддалось мало кому. Настоящий командный дух чувствовался и на финише. Участники держались за руки, кричали, кувыркались и, кажется, чувствовали себя настоящими героями.

Эти состязания проходили не на скорость не на время, а на выжержку, и именно себе эти ребята доказали что у них - Стальной характер!