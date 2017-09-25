Цвет российского кадетства собрался в Перми
23 сентября в Перми открылся 10 Всероссийский фестиваль-форум кадетских корпусов «Виват, кадет!», посвященный 285-летию основания первого кадетского корпуса в России. Участников фестиваля ждут соревнования, конкурсы – визитная карточка, кадетская песня, кадетский бал, танцы края, лучший знаток ПДД, вождение на автотренажере, а также смотры, пейнтбол, робототехника, интеллектуальная историческая игра «Во славу Отечества», творческие лаборатории, культурно-просветительские мероприятия, экскурсии и многое другое.
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